L' amico del cuore | la recensione | l' amicizia che salva l' anima

La recensione de L'amico del cuore, il film con Casey Affleck e Dakota Johnson disponibile su Prime Video: un saggio sincero sull'amore in tutte le sue forme. La vita della famiglia Teague è un po' come lo zaino della piccola Molly: storto, piegato dal peso non di libri, ma di responsabilità e mille paure. La morte è pronta a tendere la propria mano e prendersi il sorriso di Nicole, madre, moglie e soprattutto amica. Come tenteremo di sottolineare in questa recensione de L'amico del cuore, quello narrato nel film disponibile su Prime Video dal 18 marzo, è una dedica sincera scritta in linguaggio cinematografico sull'amore in tutte le sue sfaccettature. Tratto da fatti realmente accaduti, il film diretto da Gabriela Cowperthwaite è un riflesso prismatico che tocca …

