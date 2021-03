Gianni Morandi, le prime parole dall'ospedale dopo l'ustione: «È più dura del previsto» (Di giovedì 18 marzo 2021) Gianni Morandi sta meglio dopo l'incidente che gli ha causato gravi ustioni alle mani, ma la convalescenza sarà molto lunga. Lo ha rivelato lo stesso cantante in un post pubblicato... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021)sta megliol'incidente che gli ha causato gravi ustioni alle mani, ma la convalescenza sarà molto lunga. Lo ha rivelato lo stesso cantante in un post pubblicato...

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - Corriere : Gianni Morandi, ecco il primo selfie dopo le ustioni con medici e infermieri in ospe... - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - rsptorino : Lucio Dalla & Gianni Morandi - C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Sto - mrmnft : E dire che quei Sciacalli del #COVID del #CorriereDellaSera... Guardate ! -