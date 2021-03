Draghi a Bergamo | “Qui per dirvi grazie | insieme a voi per ricostruire senza dimenticare”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il discorso integrale del Presidente del Consiglio Marioal Bosco della Memoria. Oggi è una giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza. Vorrei che tutti voi mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c’è e ci sarà, signor sindaco. Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c’è più. In questa città – come ricordava il signor sindaco – non vi è nessuno che non abbia avuto un familiare o un conoscente colpito dal virus. Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili in cui non vi era neanche il tempo di piangere i vostri cari, di salutarli e accompagnarli per l’ultima volta. Sono tante le immagini di questa tragedia, che hanno colpito tutti, in Italia e nel mondo. Una su tutte è indelebile: la colonna di camion militari ...