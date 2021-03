De Roon torna sul k o col Real Madrid | “Mi sarebbe piaciuto mostrare al resto d’Europa quanto sia speciale l’Atalanta”

(Di giovedì 18 marzo 2021) C'è ancora tanta delusione e amarezza in casa Atalanta dopo l'eliminazione dalla Champions League a seguito del doppio confronto col. Ha preferito far passare qualche ora Marten Deprima di lasciarsi andare ad un'analisi con un pizzico di rimpianto.Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista nerazzurro ha commentato: "Abbiamo lavorato tanto per cercare di ottenere un risultato diverso", ha scritto l'olandese. "Ma a volte devi ammettere la superiore del tuo avversario. Dispiace, perché miald'europasiaquesta Atalanta".Tanti i like e i commenti di incoraggiamento per Dee per tutto il mondo nerazzurro, comprese qualche emoticon pubblicate dal ...

Advertising

ItaSportPress : De Roon torna sul k.o. col Real Madrid: 'Mi sarebbe piaciuto mostrare al resto d'Europa quanto sia speciale l'Atala… - 93Carmine : @_goodtime__ Verissimo, fai bene a inorridire allo stesso modo di quando meritavano il rosso De Roon e B. Valero. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Roon torna

Inter-News.it

... con il solito 3 - 4 - 2 - 1: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De, Pessina, Gosens;... Gasperinidagli spogliatoi con Zapata per Pa?ali. Al 52' Vinicius semina metà Atalanta, ...Cerca delle strettoie per liberarsi da dee Toloi ma non è facile, eppure lui riesce ad aiutare i compagni in fase di costruzione della manovra. Probabilmente il suo gol più facile al 34' p.t., ...Modric 7,5: non ha grandi margini di manovra con de Roon che gli si piazza davanti, non riesce a beffare Pasalic che gli tiene testa, ma quando il Pallone d’Oro prende le misure non ce ne è per ...I nerazzurri perdono anche al ritorno ed escono agli ottavi. Gara tatticamente vinta da Zidane. Per gli uomini di Gasperini inutile rete, nel finale, di ...