Covid | Draghi promette | “Non accadrà più | avanti con i vaccini”

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – “Oggi è una giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza. Vorrei che tutti voi mi sentiste vicino. Lo stato c’è. Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti”. Così il premier Mario Draghi, alla cerimonia di Bergamo in ricordo delle vittime del Covid.

