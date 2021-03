Covid: direttore Asp Ragusa, ‘cosa fare ora con i lotti AstraZeneca sequestrati dai Nas?’** (Di giovedì 18 marzo 2021) Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – “Le nostre fiale di AstraZeneca, oltre 4.500 in tutto, sono ancora sotto sequestro dei Nas, dopo la morte del militare nel siracusano. Attendo di capire cosa fare per potere ricominciare a fare le vaccinazioni”. Lo ha detto all’Adnkronos Raffaele Elia, direttore sanitario dell’Asp di Ragusa parlando del via libera dell’Ema ad AstraZeneca dopo la sospensione dei giorni scorsi. “Dobbiamo aprire tutti gli slot che erano stati chiusi – dice- vogliamo anche capire come comportarci con le fiale sequestrate. Ma, a prescindere da questo, già da domani sto dando la possibilità, con il sistema informatico, affinché le sette postazioni siano aperte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – “Le nostre fiale di, oltre 4.500 in tutto, sono ancora sotto sequestro dei Nas, dopo la morte del militare nel siracusano. Attendo di capire cosaper potere ricominciare ale vaccinazioni”. Lo ha detto all’Adnkronos Raffaele Elia,sanitario dell’Asp diparlando del via libera dell’Ema addopo la sospensione dei giorni scorsi. “Dobbiamo aprire tutti gli slot che erano stati chiusi – dice- vogliamo anche capire come comportarci con le fiale sequestrate. Ma, a prescindere da questo, già da domani sto dando la possibilità, con il sistema informatico, affinché le sette postazioni siano aperte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

