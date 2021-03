Biden contro Putin: è un assassino, la pagherà (Di giovedì 18 marzo 2021) All’indomani della diffusione del rapporto dell’Intelligence secondo cui Putin autorizzò le operazioni per denigrare Biden e aiutare Trump, il presidente americano, durante un’intervista, ha affermato che Putin è un assassino. Biden ha inoltre sottolineato che il presidente russo pagherà per aver interferito nelle elezioni presidenziali del 2020. Dura la risposta di Mosca. Il presidente della Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) All’indomani della diffusione del rapporto dell’Intelligence secondo cuiautorizzò le operazioni per denigraree aiutare Trump, il presidente americano, durante un’intervista, ha affermato cheè unha inoltre sottolineato che il presidente russoper aver interferito nelle elezioni presidenziali del 2020. Dura la risposta di Mosca. Il presidente della

