Bergomi: “Squadre italiane indietro per intensità e mentalità: dopo un fallo, i giocatori si gettano a terra e urlano” (Di giovedì 18 marzo 2021) Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e oggi commentatore tv, avverte i nerazzurri: “Il campionato non è chiuso, la Juve ci crede ancora“. Lo Zio, intervenuto ai microfoni di QS, ha parlato della corsa scudetto e delle difficoltà europee delle squadra italiane. Sulla corsa scudetto: “I bianconeri ci sono ancora, c’è da giocare lo scontro diretto e il recupero con il Napoli. Non è ancora chiusa la Serie A“. Sulle difficoltà delle Squadre italiane in Champions League: “Siamo indietro per mentalità e velocità della palla. Le nostre partite sono molto tattiche e ciò rallenta l’intensità. In Europa vedi 12-13 falli a partita, in Italia i giocatori si gettano a terra e urlano. Inter, Milan e Juventus pesano ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Beppe, ex difensore dell’Inter e oggi commentatore tv, avverte i nerazzurri: “Il campionato non è chiuso, la Juve ci crede ancora“. Lo Zio, intervenuto ai microfoni di QS, ha parlato della corsa scudetto e delle difficoltà europee delle squadra. Sulla corsa scudetto: “I bianconeri ci sono ancora, c’è da giocare lo scontro diretto e il recupero con il Napoli. Non è ancora chiusa la Serie A“. Sulle difficoltà dellein Champions League: “Siamopere velocità della palla. Le nostre partite sono molto tattiche e ciò rallenta l’. In Europa vedi 12-13 falli a partita, in Italia isi. Inter, Milan e Juventus pesano ...

Advertising

MalcomJ66806952 : Caressa dice a Bergomi che non ci sono più squadre italiane in Champions. Risposta di Bergomi:” aspettiamo Fabio a… - sscalcionapoli1 : Bergomi: “Recupero Mertens e Osimhen fondamentale, sono le punte a far giocare bene le squadre” #ForzaNapoliSempre - torossonero : RT @MilanNewsit: Bergomi: 'Non so cos'avrebbero fatto le altre squadre se avessero avuto le assenze del Milan' - CosmaiLuca : RT @MilanNewsit: Bergomi: 'Non so cos'avrebbero fatto le altre squadre se avessero avuto le assenze del Milan' - ciccionocera00s : RT @MilanNewsit: Bergomi: 'Non so cos'avrebbero fatto le altre squadre se avessero avuto le assenze del Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Bergomi Squadre Fabio Caressa e le italiane fuori dall'Europa per il pallone troppo pesante: sì, sarà per quello... Colpa del pallone pesante secondo Fabio Caressa Mentre Bergomi dice che il passaggio era troppo ... Pallone pesante solo per noi quindi, per le altre squadre no, per loro la palla è leggera e viaggia ...

Bergomi: "L'Inter ha un buon vantaggio. Scudetto? Aspetto una partita per dare il mio giudizio" ... 'In questo momento l'Inter si è costruita un buon vantaggio di punti sulle altre squadre in corsa ... Bergomi poi ha dato un sintetico giudizio anche su Romelu Lukaku : ' Il belga gioca per la squadra e ...

Bergomi: 'Inter, ho rivisto la squadra dei record' Calciomercato.com Bergomi interrompe i festeggiamenti degli interisti Giuseppe Bergomi in un'intervosta al QS avverte l'Inter: "Attenta, il campionato non è chiuso. La Juve ci crede ancora". "I bianconeri ci sono ancora, c'è da giocare lo scontro diretto e il recupero c ...

Bergomi avverte l'Inter Le parole di Beppe Bergomi Giuseppe Bergomi in un'intervosta al QS avverte l'Inter: "Attenta, il campionato non è chiuso. La Juve ci crede ancora". "I bianconeri ci sono ancora, c'è da giocare lo sc ...

Colpa del pallone pesante secondo Fabio Caressa Mentredice che il passaggio era troppo ... Pallone pesante solo per noi quindi, per le altreno, per loro la palla è leggera e viaggia ...... 'In questo momento l'Inter si è costruita un buon vantaggio di punti sulle altrein corsa ...poi ha dato un sintetico giudizio anche su Romelu Lukaku : ' Il belga gioca per la squadra e ...Giuseppe Bergomi in un'intervosta al QS avverte l'Inter: "Attenta, il campionato non è chiuso. La Juve ci crede ancora". "I bianconeri ci sono ancora, c'è da giocare lo scontro diretto e il recupero c ...Le parole di Beppe Bergomi Giuseppe Bergomi in un'intervosta al QS avverte l'Inter: "Attenta, il campionato non è chiuso. La Juve ci crede ancora". "I bianconeri ci sono ancora, c'è da giocare lo sc ...