Anna Tatangelo in compagnia dell’amico più fedele…sublime – FOTO

Advertising

radiosiciliarse : Anna Tatangelo - Occhio per occhio - annalisa__scar : RT @kickboxingfa: @creviceart @annalisa__scar vabbè se no sai combattere perche sfidare donne che sanno farlo ? Anna Tatangelo la batte f… - annalisa__scar : RT @kickboxingfa: @creviceart sopratutto la tecnica di combattimento della Tatangelo farebbe la differenza , Anna sa colpire coi pugni e ca… - classateamm : pensare che per uno spiacevolissimo errore abbiamo quasi lo stesso taglio ma io sembro Anna Tatangelo del 2005 e le… - codino93 : @creviceart @gillia82 @kickboxingfa @annalisa__scar @LauraPausini @_AnnaTatangelo_ @Pibeciclide @ElisaLadaga… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Perè un giorno speciale. La cantante, attraverso un lungo post, si lascia andare ai ricordi raccontando ai fans come è nata la sua passione per la musica e ringraziando pubblicamente l'...... spronato dalle domande della conduttrice, quale fosse stato il motivo che portò ormai più di un anno fa alla conclusione della storia d'amore fra lui e la cantante nativa di Sora,. ...Anna Tatangelo condivide sul suo profilo Instagram uno scatto e un lungo messaggio d'auguri per festeggiare il compleanno di suo papà Dante. "Tante volte mi chiedono come è iniziato il mio amore per l ...Anna Tatangelo in un giorno così speciale ha voluto fare gli auguri a chi più di tutti ha sempre creduto in lei sempre.