Yamaha Factory 2021 | è pronta per giocarsi il titolo WSBK?

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In questa primavera avara di gare del mondiale, con la partenza del campionato spostata sempre più in là, anche una sessione di test come la due giorni di Misano organizzata da Ducati ediventa spunto di discussione. Il risultato finale parla di un sostanziale equilibrio tra la Casa italiana e quella giapponese, con l’YZF-R1 di Razgatlioglu detentrice del miglior tempo il primo giorno e la rossa Panigale V4R di Rinaldi che conquista la vetta nella classifica finale. Per gli alfieri in rosso e blu sembra avvicinarsi una stagione ad alto livello di competitività. Analizziamo nel particolare il caso di, una delle squadre dal potenziale più enigmatico delle recenti stagioni. La squadraspinge su Razgatlioglu Il team ufficiale Pata ...

Advertising

corsedimoto : MOTOGP - Franco #Morbidelli non avrà a disposizione una #Yamaha factory nella stagione 2021 della #MotoGP. I pro e… - matteopittaccio : #MotoGP | Chiuso il terzo giorno di prove in Qatar. Jack Miller vola ma le Yamaha Factory sono vicine. Enea Bastian… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Impressionante 1'53'263 a firma Fabio Quartararo ?? Sono solo test, ma è un crono di valore assoluto se raffrontato ai… - pidgpie : RT @AlessioPiana130: Impressionante 1'53'263 a firma Fabio Quartararo ?? Sono solo test, ma è un crono di valore assoluto se raffrontato ai… - AlessioPiana130 : Impressionante 1'53'263 a firma Fabio Quartararo ?? Sono solo test, ma è un crono di valore assoluto se raffrontato… -

Ultime Notizie dalla rete : Yamaha Factory

Metropolitan Magazine

In cima alla lista dei tempi c'è Toprak Razgatlioglu , portacolorie punta del team Crescent. Ad un soffio dalla vetta, le due Ducati. Il duo Aruba è davvero vicino alla R1 M del ...... the generational changeover also brings 24 - year old Francesco Bagnaia to theteam. He ... an excellent result that saw him close right behind threeriders (Vinales, Quartararo and ...Yamaha Factory ha scelto due piloti giovanissimi per tentare l'assalto al mondiale 2021, oltre ad un forte team satellite: potrà vincere?5 giorni di test prima dei 2 week end di gara, questo a disposizione dei team MotoGp per prepararsi alla stagione 2021. Tirando le somme di questi 5 giorni troviamo una Yamaha che sembrerebbe verament ...