Uomini e Donne e Amici sospesi? Il motivo per cui non andranno in onda (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uomini e Donne e Amici sono due dei programmi di Maria De Filippi più seguiti. La loro messa in onda riesce sempre ad attirare un gran numero di telespettatori. Eppure, per il dispiacere dei fan, le due trasmissioni dovranno subire una battuta d’arresto. Infatti, Amici e Uomini e Donne non andranno in onda giovedì 18 marzo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 marzo 2021)sono due dei programmi di Maria De Filippi più seguiti. La loro messa inriesce sempre ad attirare un gran numero di telespettatori. Eppure, per il dispiacere dei fan, le due trasmissioni dovranno subire una battuta d’arresto. Infatti,noningiovedì 18 marzo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Amici e Uomini e donne sospesi: perché non vanno in onda Indiscrezione importante riguardo Maria De Filippi e i programmi da lei condotti, Amici e Uomini e Donne, sospesi giovedì 18 marzo: il motivo ...

