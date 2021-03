Traffico Roma del 17-03-2021 ore 13:30 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto protratti lavori sulla tangenziale est con chiusura fino alle 14 di oggi della galleria della Nuova Circonvallazione interna delle due direzioni ripercussioni sulla tangenziale con code tra salari e Nomentana verso San Giovanni chiuso per lavori sulla Roma Fiumicino il tratto tra l’uscita della Magliana e le Tre Fontane verso l’Eur deviazioni su via della Magliana lavori anche al gasdotto su via della Magliana con chiusura tra il cavalcavia di viale Isacco Newton e via delle Idrovore della Magliana nelle due direzioni ricordiamo i lavori in via di Torrevecchia con chiusura tra via Cesare Lombroso e via Moneglia nei due sensi di marcia il Lazio in zona rossa tra le restrizioni negozi chiusi tranne di prima necessità didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto protratti lavori sulla tangenziale est con chiusura fino alle 14 di oggi della galleria della Nuova Circonvallazione interna delle due direzioni ripercussioni sulla tangenziale con code tra salari e Nomentana verso San Giovanni chiuso per lavori sullaFiumicino il tratto tra l’uscita della Magliana e le Tre Fontane verso l’Eur deviazioni su via della Magliana lavori anche al gasdotto su via della Magliana con chiusura tra il cavalcavia di viale Isacco Newton e via delle Idrovore della Magliana nelle due direzioni ricordiamo i lavori in via di Torrevecchia con chiusura tra via Cesare Lombroso e via Moneglia nei due sensi di marcia il Lazio in zona rossa tra le restrizioni negozi chiusi tranne di prima necessità didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati per ...

