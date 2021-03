Stop ai Programmi di Maria De Filippi. Ecco Perchè! (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Programmi di Maria De Filippi, ossia Uomini e Donne ed Amici, saranno sospesi. Ecco perché e che cosa c’entra la vicenda della Fascino e di Pietro Delle Piane. Negli ultimi giorni, Maria De Filippi, la Fascino e Pietro Delle Piane sono finiti al centro di una bufera. Il compagno di Antonella Elia ha infatti sostenuto a Live – Non è la D’Urso che, a Temptation Island, aveva recitato una parte senza che ci sia stato un reale tradimento. Questo ha scatenato l’ira di Maria De Filippi e della Fascino, con delle conseguenze che potrebbero essere anche molto importanti. Ecco che cosa sta succedendo. Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset dopo la querela! A Live – Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane ha ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 17 marzo 2021) IdiDe, ossia Uomini e Donne ed Amici, saranno sospesi.perché e che cosa c’entra la vicenda della Fascino e di Pietro Delle Piane. Negli ultimi giorni,De, la Fascino e Pietro Delle Piane sono finiti al centro di una bufera. Il compagno di Antonella Elia ha infatti sostenuto a Live – Non è la D’Urso che, a Temptation Island, aveva recitato una parte senza che ci sia stato un reale tradimento. Questo ha scatenato l’ira diDee della Fascino, con delle conseguenze che potrebbero essere anche molto importanti.che cosa sta succedendo.Depotrebbe lasciare Mediaset dopo la querela! A Live – Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane ha ...

Advertising

dariosci1 : RT @sottoinchiesta: ?? Oggi @Radio1Rai @manufalcetti stop #AstraZenaca prof. Cricelli #zonarossa domande e risposte Bruno Sokolowicz #vaccin… - DonnaGlamour : Mediaset stoppa Maria De Filippi: nessuno dei suoi programmi in onda il 18 marzo - antonellaa262 : Giovedì 18 marzo stop ai programmi di Maria De Filippi: ecco perché non andranno in onda né Uomini e Donne né Amici… - ABIDAGROUP : HYGIENE FC - Il compattatore per rifiuti ospedalieri/medicinali e solido urbani - riduzione fino al 60% - Programmi… - AntonioArmadi : @ShooterHatesYou @YouTube Lo stop ai vaccini è come la mancanza di pubblico a Sanremo. Fatto esclusivamente per far… -