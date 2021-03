Speranza: "Anche farmacie e infermieri per vaccinare" (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerare Anche con l’aumento delle dosi che avremo a disposizione, l’auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, di fronte alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. “Quanto avvenuto nei Paesi Ue non incrina la fiducia nell’arma fondamentale per contrastare il Covid. La campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare con le dosi a nostra disposizione”, ha continuato il Ministro. “L’auspicio”, continua Speranza, ”è che già da domani arrivino rassicurazioni per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà accelerarecon l’aumento delle dosi che avremo a disposizione, l’auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto, di fronte alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. “Quanto avvenuto nei Paesi Ue non incrina la fiducia nell’arma fondamentale per contrastare il Covid. La campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare con le dosi a nostra disposizione”, ha continuato il Ministro. “L’auspicio”, continua, ”è che già da domani arrivino rassicurazioni per ...

