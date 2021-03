Spaccio tra Cascine e Isolotto | droga nel thermos | controlli tra i giovani

(Di mercoledì 17 marzo 2021)al parco delle: arrestato 28enne 15 marzo 2021: sequestri e una denuncia tra lee via Palazzuolo 9 marzo 2021 Parco delle, scatta la stretta: 'Piùper ...

Advertising

giuliabottini : - parmapress_24 : Oltre un chilo di hashish tra casa e macchina: arrestata coppia dello spaccio - - MilanoSpia : L'oro bianco dei 'palazzoni': 10mila euro al giorno con la cocaina, tra vedette e turni h24 - CronacaOssonaTw : L'organizzazione criminale ha dimostrato, nel corso dell'indagine, di avere una struttura solida, organizzata per f… - CronacaOssonaTw : Cinisello Balsamo (MI). Spaccio a 'Sant'Eusebio' e traffico internazionale di cocaina: la Polizia di Stato ha smant… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio tra

FirenzeToday

al parco delle Cascine: arrestato 28enne 15 marzo 2021 Droga: sequestri e una denunciale Cascine e via Palazzuolo 9 marzo 2021 Parco delle Cascine, scatta la stretta: 'Più controlli per ......e tre imprenditori arrestati nel corso dell'operazione Icaro condotta dalla Guardia di Finanza... 2021 0 Una settimana fa il servizio de Le Iene che ritraeva la situazione delloe consumo ...La donna è stata arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti e posta agli arresti domiciliari ... e avrebbero violato anche il divieto di spostamento tra Comuni. Il locale è stato chiuso e le ...Contrasto agli stupefacenti della Polizia: 1 arresto nel Parco e 3 denunce nelle zone dell’Isolotto e di Peretola Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio alle Cascine, dove ieri ...