Serie A, il programma di mercoledì 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recupera Torino-Sassuolo. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recupera Torino-Sassuolo dopo il rinvio per l’emergenza coronavirus in casa granata. Di seguito il programma di Serie A di mercoledì 17 marzo, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Torino-Sassuolo (ore 15) Pallone Serie A Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021)A, ile i risultati di17. Si recupera Torino-Sassuolo. ROMA –A, ile i risultati di17. Si recupera Torino-Sassuolo dopo il rinvio per l’emergenza coronavirus in casa granata. Di seguito ildiA di17, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Torino-Sassuolo (ore 15) Pallone

Advertising

Inter : ?? | ARBITRO Verso #TorinoInter: Valeri dirigerà la partita in programma domenica alle 15 ?? - Noovle_SpA : RT @TIM_Official: TIM è partner della #MilanoDigitalWeek con una serie di talk e webinar realizzati in collaborazione con @OlivettiOnline e… - TIM_Official : TIM è partner della #MilanoDigitalWeek con una serie di talk e webinar realizzati in collaborazione con… - GianGranero : RT @gen_legacoop: ALL-interno è un progetto di animazione territoriale del FORTORE molisano. L’appuntamento online, in programma il 18 ore… - rattostanacc : passando alle cose serie, il programma di tommy quando inizia? #tzvip -