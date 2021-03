Sci alpino, startlist superG donne Lenzerheide: orari, tv, programma, streaming, pettorali italiane (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il rinvio della discesa le donne del Circo Bianco sperano di poter disputare il superG che di fatto aprirebbe le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Il meteo purtroppo potrebbe ancora una volta condizionare il regolare svolgimento della gara. Ricordiamo che per le Finali in caso di cancellazione della gara non è previsto recupero. Tutti gli occhi saranno puntati sulla vincitrice della coppa di specialità Lara Gut-Behrami. La sciatrice elvetica è ancora in lotta anche per la Sfera di Cristallo anche se la cancellazione della discesa di ieri favorisce sicuramente Petra Vlhova, al comando della classifica generale. In casa Italia grandi speranze sono riposta in Federica Brignoneche è tornata al successo proprio in superG in Val di Fassa. Grande attenzione anche su quello che potrà fare Marta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il rinvio della discesa ledel Circo Bianco sperano di poter disputare ilche di fatto aprirebbe le Finali della Coppa del Mondo di sci. Il meteo purtroppo potrebbe ancora una volta condizionare il regolare svolgimento della gara. Ricordiamo che per le Finali in caso di cancellazione della gara non è previsto recupero. Tutti gli occhi saranno puntati sulla vincitrice della coppa di specialità Lara Gut-Behrami. La sciatrice elvetica è ancora in lotta anche per la Sfera di Cristallo anche se la cancellazione della discesa di ieri favorisce sicuramente Petra Vlhova, al comando della classifica generale. In casa Italia grandi speranze sono riposta in Federica Brignoneche è tornata al successo proprio inin Val di Fassa. Grande attenzione anche su quello che potrà fare Marta ...

Advertising

Gazzetta_it : AUDIO #SofiaGoggia: 'È la Coppa della consapevolezza, me la merito. Noi ragazze dure...' - RaiSport : Sofia #Goggia vince la coppa del mondo di #discesa femminile per la seconda volta dopo il successo nel 2018.… - _Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - RSIsport : ???? La FIS respinge le accuse sul mancato spostamento delle discese di #Lenzerheide: 'Tutte le federazioni hanno a… - FisiTrentino : Scattano domani a Pila i Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino. Saranno 28 i trentini convocati dal responsab… -