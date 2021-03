PS5 e PS4 a tutto PlayStation Indies! Disco Elysium, Chicory e tutti gli annunci di oggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo pomeriggio PlayStation ha annunciato 7 nuovi giochi indie che arriveranno prossimamente su PlayStation 4 e PlayStation 5. Di seguito potete dare uno sguardo alla lista. Operation: Tango (primavera 2021) Abbiamo già parlato di questo gioco co-op asimmetrico nell'apposita notizia. L'avventura di spionaggio vede un giocatore agente infiltrarsi nei luoghi, mentre un giocatore hacker lo aiuta. Il gioco verrà lanciato anche su PS5, così come sulle versioni precedentemente annunciate per PS4, Xbox One e Steam. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo pomeriggiohaato 7 nuovi giochi indie che arriveranno prossimamente su4 e5. Di seguito potete dare uno sguardo alla lista. Operation: Tango (primavera 2021) Abbiamo già parlato di questo gioco co-op asimmetrico nell'apposita notizia. L'avventura di spionaggio vede un giocatore agente infiltrarsi nei luoghi, mentre un giocatore hacker lo aiuta. Il gioco verrà lanciato anche su PS5, così come sulle versioni precedentementeate per PS4, Xbox One e Steam. Leggi altro...

Advertising

DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #PS5 e #PS4 a tutto #PlayStationIndies. - Eurogamer_it : #PS5 e #PS4 a tutto #PlayStationIndies. - tuttoteKit : Monster Energy Supercross: annunciato il Track Editor Contest! #Milestone… - GamingTalker : PlayStation Play at Home, dieci giochi gratis per PS4 e PS VR nelle prossime settimane, tra cui Horizon Zero Dawn… - zazoomblog : Disco Elysium: The Final Cut ha finalmente una data di uscita su PS4 e PS5 - #Disco #Elysium: #Final #finalmente -