Nasce ‘Ghiti’ | il primo sito web in friulano per bimbi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) TRIESTE – È rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni il nuovo sito in friulano presentato oggi in Friuli Venezia Giulia, pensato sia per chi già conosce il marilenghe, la lingua friulana appunto, sia per chi vuole impararla. Il portale, chiamato Ghiti (solletico), nasce dalla collaborazione fra ARLeF, l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, ed Ensoul, azienda udinese specializzata in siti internet.