Napoli | scarcerato dopo aver picchiato a morte la moglie | la Procura chiude condanna più severa

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Aveva ucciso lain modo brutaleche lei stava tentando la separazione. A distanza di un anno da quel tragico omicidio. ladiha chiesto la riforma della sentenza emessa in primo grado nei confronti di Vincenzo Lopresto,to a 10 anni di reclusione, con rito abbreviato, per l’omicidio preterintenzionale della L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Uccise la moglie a Napoli, scarcerato: la Procura fa appello e chiede una condanna più severa. «Non omicidio preterin… - mattinodinapoli : Uccise la moglie a Napoli, scarcerato: la Procura fa appello e chiede una condanna più severa. «Non omicidio prete… - tax_tweet : Dopo le numerose proteste degli ultimi giorni, la Camera Penale di Napoli interviene sul caso di Fortuna Bellisario… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scarcerato

Il Mattino

... e' statoe messo ai domiciliari, dopo due anni di detenzione, nell'abitazione della mamma che si trova nel rione Sanità di. Un decisione che ha suscitato forte disapprovazione ...dopo la morte di Fortuna, la Procura chiede una condanna più dura per Vincenzo. La Procura dichiedeva la riforma della sentenza emessa in primo grado nei confronti di Vincenzo ...Leggi anche qui Di recente l’uomo, che per problemi di deambulazione è su una sedia a rotelle, è stato scarcerato e messo ai domiciliari, dopo due anni di detenzione, nell’abitazione della mamma che ...Scarcerato dopo la morte di Fortuna, la Procura chiede una condanna più dura per Vincenzo. La Procura di Napoli ha chiest ...