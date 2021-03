Monster Energy Supercross: annunciato il Track Editor Contest! (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Milestone ha annunciato una competizione dedicata a Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 chiamata Track Editor Contest Il brand di Monster Energy Supercross è arrivato ormai al quarto capitolo, con una Milestone scatenata che ne rilascia uno all’anno. Qui su tuttoteK, se volete, trovate la recensione del secondo capitolo, ma voti a parte l’azienda è riuscita a risollevare gli animi degli appassionati di Supercross, rimasti sguarniti per anni. E proprio per allietare ancor più questi animi, Milestone ha deciso di dare il via a una competizione per tutti gli appassionati di Monster Energy Supercross – The Official Videogame ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Milestone hauna competizione dedicata a– The Official Videogame 4 chiamataContest Il brand diè arrivato ormai al quarto capitolo, con una Milestone scatenata che ne rilascia uno all’anno. Qui su tuttoteK, se volete, trovate la recensione del secondo capitolo, ma voti a parte l’azienda è riuscita a risollevare gli animi degli appassionati di, rimasti sguarniti per anni. E proprio per allietare ancor più questi animi, Milestone ha deciso di dare il via a una competizione per tutti gli appassionati di– The Official Videogame ...

Ultime Notizie dalla rete : Monster Energy Monster Energy Supercross 4: annunciata la competizione Track Editor Contest Milestone , software house dietro i numerosi titoli racing, tra cui il recente Monster Energy Supercross 4 , ha annunciato che proprio per il suddetto titolo ci sarà una nuova competizione aperta a tutti i giocatori e i fan . Sarà disponibile da aprile e il Track Editor Contest ...

Milestone annuncia il Track Editor Contest di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 Corriere dello Sport.it Monster Energy Supercross: annunciato il Track Editor Contest! Milestone ha annunciato una competizione dedicata a Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 chiamata Track Editor Contest.

