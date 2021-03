“Mi sento male”. Tommaso Zorzi, attimi di paura per il vincitore del GF Vip: “Ma volete che io muoia?” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Povero Tommaso Zorzi. Vittima di uno scherzo de Le Iene è il vincitore del GF Vip e attuale opinionista a L’Isola dei Famosi. Lo scherzo ha richiesto una lunga preparazione anche a causa della permanenza di Tommaso Zorzi all’interno del reality di Alfonso Signorini, durato quasi sei mesi. Lo scherzo messo in atto da Le Iene, riguarda la linea di sex toys che Tommaso ha creato poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Gli autori con la complicità di Gabriele Parpiglia, Sonia Lorenzini e l’avvocato di Zorzi, hanno fatto credere a Tommaso che i suoi sex toys provocassero seri danni fisici, al punto da poter rischiare di andare in galera. Tommaso ha vissuto attimi di forte tensione, tanto che una volta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Povero. Vittima di uno scherzo de Le Iene è ildel GF Vip e attuale opinionista a L’Isola dei Famosi. Lo scherzo ha richiesto una lunga preparazione anche a causa della permanenza diall’interno del reality di Alfonso Signorini, durato quasi sei mesi. Lo scherzo messo in atto da Le Iene, riguarda la linea di sex toys cheha creato poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Gli autori con la complicità di Gabriele Parpiglia, Sonia Lorenzini e l’avvocato di, hanno fatto credere ache i suoi sex toys provocassero seri danni fisici, al punto da poter rischiare di andare in galera.ha vissutodi forte tensione, tanto che una volta ...

