L'Italia è tra i paesi più colpiti dal cyberattacco a Microsoft Exchange (Di mercoledì 17 marzo 2021) Microsoft Exchange, ecco i server ancora vulnerabili (immagine: PaloAlto Networks)Le vulnerabilità dei sistemi informatici hanno permesso a gruppi di cybercriminali di compiere attacchi di cyberspionaggio su larga scala in tutto il mondo. Alla fine dell'anno scorso la vicenda legata a SolarWinds ha scosso gli Stati Uniti con il più grave cyberattacco mai subìto da un paese e ora, a distanza di qualche mese, le vulnerabilità nei server di Microsoft Exchange aprono un nuovo capitolo con nuove e numerose vittime e milioni di byte di dati trafugati: la notizia, in questo secondo caso, è che L'Italia è il quinto paese più colpito al mondo. Per risolvere il problema Microsoft ha rilasciato delle Patch e successivamente uno strumento per mitigare gli attacchi ma, secondo ...

