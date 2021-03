Final Fantasy VII Remake Parte 2 è una priorità: dopo Yuffie non ci sono piani per prossimi DLC (Di mercoledì 17 marzo 2021) Square Enix attualmente è impegnata a lavorare su Final Fantasy VII Remake Intergrade, gioco che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 in forma completamente aggiornata. Sappiamo che al suo interno ci sarà un episodio bonus legato al personaggio di Yuffie. Ma in futuro arriveranno altri contenuti? Stando a quanto dichiarato dal director Tetsuya Nomura no. Attraverso un'intervista rilasciata su Famitsu, Nomura ha dichiarato che il team non lavorerà più su nessun DLC, poiché tutte le forze verranno convogliate sul nuovo episodio di Final Fantasy VII Remake: "A causa dell'aggiornamento ad Intergrade, è diventato necessario separare l'episodio Yuffie come DLC. Tuttavia, lo scopo originale era quello di realizzare la versione PS5 di Final ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Square Enix attualmente è impegnata a lavorare suVIIIntergrade, gioco che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 in forma completamente aggiornata. Sappiamo che al suo interno ci sarà un episodio bonus legato al personaggio di. Ma in futuro arriveranno altri contenuti? Stando a quanto dichiarato dal director Tetsuya Nomura no. Attraverso un'intervista rilasciata su Famitsu, Nomura ha dichiarato che il team non lavorerà più su nessun DLC, poiché tutte le forze verranno convogliate sul nuovo episodio diVII: "A causa dell'aggiornamento ad Intergrade, è diventato necessario separare l'episodiocome DLC. Tuttavia, lo scopo originale era quello di realizzare la versione PS5 di...

Advertising

Eurogamer_it : #FinalFantasy7Remake Parte 2 è una priorità: nessun DLC in arrivo dopo Yuffie. - badtasteit : #FinalFantasyVII: Ever Crisis, rivelati nuovi dettagli sul titolo mobile in uscita il prossimo anno - Iciclekiss_aqua : RT @araraxo: Final Fantasy XII 15th Anniversary!!! #ff12 #FF12_15?? - kernyanne : Tifa ?? Final Fantasy 7 FanArt #AllGamesLoves ?? #BeautifulWarriors - vespertime : Non sono neanche a metà di Final Fantasy X e sono a un boss per me imbattibile. Sulle guide hanno tutti magie e arm… -