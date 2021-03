«È ora di prendere le armi»: viaggio nella violenta galassia no vax (Di mercoledì 17 marzo 2021) Abbiamo indagato tra gruppi e pagine online dei negazionisti. Che gridano alla dittatura sanitaria, accusano Papa Francesco e si lanciano in impervie teorie del complotto. Da Facebook a Telegram ecco parole d'ordine e protagonisti che hanno un unico obiettivo: minare la credibilità della scienza Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Abbiamo indagato tra gruppi e pagine online dei negazionisti. Che gridano alla dittatura sanitaria, accusano Papa Francesco e si lanciano in impervie teorie del complotto. Da Facebook a Telegram ecco parole d'ordine e protagonisti che hanno un unico obiettivo: minare la credibilità della scienza

Advertising

AvantiLaura : È chiaro che il futuro offre grandi opportunità. È anche disseminato di trabocchetti. Il trucco consiste nell’evita… - acciaioseta : @frigiola Pezzella trattiene Kjaer e colpisce di testa il petto di Kjaer. Ora secondo te Kjaer che è in netto vanta… - patapizzae : A tanto così ?? da prendere per il colletto questa coppietta che parla da un'ora in biblioteca e buttarla fuori - Jessina69917843 : RT @Emilia__12: 'Io ho il coraggio e la pazienza di prendere un’anima così piccola e poggiarla su un piedistallo, trasformarla in un qualco… - Zampaglion : RT @BoriManuela: Eh non ci sono più i vaccini di una volta...quando da piccola ho fatto quello contro il morbillo il pediatra non mi ha det… -