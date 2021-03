Dosi in eccesso: a Messina in poche ore più di 2 mila richieste per la lista d’attesa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il commissario Firenze: «Una preziosa testimonianza della voglia delle persone di vaccinarsi il prima possibile. Il nostro compito adesso è accelerare al massimo la macchina vaccinale» Leggi su corriere (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il commissario Firenze: «Una preziosa testimonianza della voglia delle persone di vaccinarsi il prima possibile. Il nostro compito adesso è accelerare al massimo la macchina vaccinale»

Advertising

Corriere : Dosi in eccesso: a Messina in poche ore 2 mila richieste di lista d’attesa - stefania_mileto : @alexbarbera Ho sentito che le dosi in eccesso verranno spedite in UE ?? - LKlimex : RT @Libero_official: #Vaccino, quei 30 milioni di dosi in eccesso che #Biden proprio non vuole dare all'#Italia: il servizio su #LiberoTV… - eluccellini : RT @Libero_official: #Vaccino, quei 30 milioni di dosi in eccesso che #Biden proprio non vuole dare all'#Italia: il servizio su #LiberoTV… - Italia_Notizie : Dosi in eccesso: a Messina in poche ore più di 2 mila richieste per la lista d’attesa -