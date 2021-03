Covid | la Commissione Ue propone il passaporto digitale per i vaccinati

(Di mercoledì 17 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Digital Green Certificate mostrerà se una persona è stata vaccinata, se ha avuto un recente test negativo o se ha sviluppato gli anticorpi in seguito alla guarigione dal virus”. Lo ha detto la presidente dellaEuropea Ursula Von der Leyen, durante la conferenza stampa per presentare il nuovo progetto del certificato vaccinale. La proposta, che dovrà passare al vaglio del Consiglio Ue, prevede un codice Quick Response e una firmaposta dagli ospedali sulle certificazioni di vaccinazione, guarigione, sviluppo degli anticorpi al-19 e negatività al test molecolare. I commissari Thierry Breton, per il Mercato Interno, e Didier Reynolds, per la Giustizia, hanno poi tenuto a precisare che gli Stati membri saranno liberi di utilizzarlo e implementarlo nella massima libertà, i ...

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Il Digital Green Certificate mostrerà se una persona è stata vaccinata, se ha avuto un recente test ...