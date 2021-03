Covid, istituita ‘Giornata in memoria vittime epidemia’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) La ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus’ sarà celebrata ogni 18 marzo. A quanto apprende l’AdnKronos, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha votato a favore del dl che prevede l’istituzione della Giornata. Il testo, proveniente dalla Camera, è stato approvato dalla prima Commissione di Palazzo Madama, che ha come presidente il dem Dario Parrini. Il voto in sede deliberante determina l’approvazione della legge, che non dovrà quindi essere votata dall’Aula. Ecco i sei articoli del dl appena approvato. Tra le misure, ‘minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati’ e spazi audio e video sul servizio pubblico. Il dl, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge, porta le firme dei deputati Mulè, Gelmini, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lanazionale indelledell’epidemia di coronavirus’ sarà celebrata ogni 18 marzo. A quanto apprende l’AdnKronos, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha votato a favore del dl che prevede l’istituzione della Giornata. Il testo, proveniente dalla Camera, è stato approvato dalla prima Commissione di Palazzo Madama, che ha come presidente il dem Dario Parrini. Il voto in sede deliberante determina l’approvazione della legge, che non dovrà quindi essere votata dall’Aula. Ecco i sei articoli del dl appena approvato. Tra le misure, ‘minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati’ e spazi audio e video sul servizio pubblico. Il dl, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge, porta le firme dei deputati Mulè, Gelmini, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid istituita Domani a Reggio Emilia un minuto di silenzio per ricordare le vittime della pandemia Domani, giovedì 18 marzo, anche Reggio Emilia celebrerà la Giornata nazionale in memoria delle vittime Covid - 19, istituita per ricordare tutte le persone che sono decedute a causa della pandemia. La cerimonia si svolgerà simbolicamente da piazza Prampolini, cuore della città, dove alle 17.30 le ...

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia, Bonaccini e Donini: 'Ci stringiamo nel ricordo a chi ha perso i propri cari' Per chi non c'è più. Per chi resta e non dimentica. Giovedì 18 marzo 2021 sarà la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid - 19 , istituita dal Parlamento. Il presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini , e l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini , attraverso una nota stampa esprimono ...

Covid, istituita 'Giornata in memoria vittime epidemia' Adnkronos Il 18 marzo è la giornata nazionale per le vittime del Covid, approvato il ddl E' stato approvato con voto unanime in commissione Affari costituzionali del Senato il disegno di legge che istituisce la giornata nazionale per le vittime del Covid, che verrà celebrata ogni anno il ...

18 marzo Giornata nazionale delle vittime da Covid Via libera all’unanimità della Commissione affari costituzionali del Senato al ddl 1894 che istituisce la Giornata nazionale delle vittime da Covid 19, il 18 marzo. Il disegno di legge, approvato in s ...

