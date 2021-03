Cosa unisce ancora noi italiani post-pandemici? Forse una testarda illusione (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ha anticipato il Presidente Mattarella nel messaggio di fine anno, sennò alzi la mano chi se ne sarebbe accorto. Centosessant’anni fa, il 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele II, sino ad allora re di Sardegna, proclamò ufficialmente l’Unità d’Italia, assumendo per sé e discendenti il titolo di re. C’erano state la seconda guerra d’indipendenza, vinta sull’Austria-Ungheria con l’aiuto determinante della Francia, le annessioni della Lombardia austriaca, i plebisciti nel Centro papalino, la spedizione dei Mille nel Sud borbonico. E fra i grandi Stati europei non siamo neppure riusciti ad arrivare ultimi, sulla strada dell’unificazione: la Germania si aggiunse un decennio dopo. Forse potremmo considerarci ultimi contando anche Trento e Trieste, “redente” solo nel 1918, a prezzo del macello chiamato Grande Guerra. Sarà per questo che molti italiani, ignari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ha anticipato il Presidente Mattarella nel messaggio di fine anno, sennò alzi la mano chi se ne sarebbe accorto. Centosessant’anni fa, il 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele II, sino ad allora re di Sardegna, proclamò ufficialmente l’Unità d’Italia, assumendo per sé e discendenti il titolo di re. C’erano state la seconda guerra d’indipendenza, vinta sull’Austria-Ungheria con l’aiuto determinante della Francia, le annessioni della Lombardia austriaca, i plebisciti nel Centro papalino, la spedizione dei Mille nel Sud borbonico. E fra i grandi Stati europei non siamo neppure riusciti ad arrivare ultimi, sulla strada dell’unificazione: la Germania si aggiunse un decennio dopo.potremmo considerarci ultimi contando anche Trento e Trieste, “redente” solo nel 1918, a prezzo del macello chiamato Grande Guerra. Sarà per questo che molti, ignari ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 160 ANNI DI #UNITÀDITALIA Inutile girarci attorno: che senso ha, 160 anni dopo, in un mondo piccolissimo e irriconoscibil… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 160 ANNI DI #UNITÀDITALIA Inutile girarci attorno: che senso ha, 160 anni dopo, in un mondo piccolissimo e irriconoscibil… - ilfattoblog : 160 ANNI DI #UNITÀDITALIA Inutile girarci attorno: che senso ha, 160 anni dopo, in un mondo piccolissimo e irricon… - uglybeetch : @iosonogianmarco dopo 160 anni l’umica@cosa@che@ci unisce è la nazionale del calcio - needingyoulmj : @HEDANG3L +non so spiegarlo forse era solo un caso, ma ci sono troppe cose che mi fanno pensare che forse ci sia da… -