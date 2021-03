Cassano | «Pochi giocatori mi piacciono In Serie A solo due»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Intervistato da il Secolo XIX, Antoniosi è soffermato sull’attuale livello dellaA. Eccole sue parole Intervistato da il Secolo XIX, Antoniosi è soffermato sull’attuale livello dellaA: «Guardo poche partita. Il Barcellona se gioca Messi. Il City di Guardiola perché c’è sempre qualcosa da imparare. Il Leeds del “Loco” Bielsa perché lo adoro. InA soprattutto l’Atalanta. Gasperini è unico in Italia. Propone un ottimo gioco con calciatori medi». LA SAMPDORIA – Il mio cuore è blucerchiato ma non la vedo quasi mai. Un giorno esco di casa, incontro un signore che mi dice “Antonio stasera la vedi la partita?”. E io “Quale?”. Era l’ultimo derby… non sapevo nemmeno che ci fosse. Poi l’ho visto, nella sua bruttezza meglio il Genoa della Samp. Ma mi sono chiesto alla fine, ...