ATP Dubai 2021 | Sinner | Rublev | Nishikori e Shapovalov volano ai quarti Eliminati Sonego e Bautista Agut

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si sono appena conclusi i match degli ottavi di finale dell’ATP 500 di. Vittoria di prestigio per Jannikche ha sconfitto in tre set (6-4 3-6 7-5) lo spagnolo Roberto. Un successo estremamente importante per l’azzurro, non solo perchè gli consegna il pass per idi finale ma soprattutto perchè palesa in maniera evidente un ulteriore step di crescita fatto dal 19enne nativo di San Candido. L’altoatesino al prossimo turno dovrà affrontare l’ostico russo Aslan Karatsev. Il semifinalista degli ultimi Australian Open ha avuto la meglio sul nostro Lorenzoin un match durato oltre due ore con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Non sarà una sfida facile perche in qualsiasi caso parte con i favori del pronostico. Nessun problema per il ...