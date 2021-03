AstraZeneca, Speranza: “Sui vaccini massima fiducia e pretendiamo massima sicurezza. Ci aspettiamo risposte da Ema già domani” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione difficile. Quanto avvenuto nelle ultime ore nei principali Paesi Ue non incrina la fiducia nell’arma più importante di cui disponiamo per contrastare il Covid. La campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare con le dosi a nostra disposizione”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo in audizione di fronte alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato prima di illustrare le linee programmatiche del suo dicastero e le ultime novità sulla situazione della pandemia da Covid-19. “L’auspicio del governo italiano e dei principali governi europei è che già nella giornata di domani possano arrivare i chiarimenti e le rassicurazioni necessarie per poter superare le difficoltà delle ultime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il governo italiano considera ila prima vera chiave per chiudere questa stagione difficile. Quanto avvenuto nelle ultime ore nei principali Paesi Ue non incrina lanell’arma più importante di cui disponiamo per contrastare il Covid. La campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare con le dosi a nostra disposizione”. Così il ministro della Salute, Roberto, intervenendo in audizione di fronte alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato prima di illustrare le linee programmatiche del suo dicastero e le ultime novità sulla situazione della pandemia da Covid-19. “L’auspicio del governo italiano e dei principali governi europei è che già nella giornata dipossano arrivare i chiarimenti e le rassicurazioni necessarie per poter superare le difficoltà delle ultime ...

