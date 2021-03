Adriano Celentano a sorpresa difende Fabrizio Corona (Di mercoledì 17 marzo 2021) Adriano Celentano scrive a Fabrizio Corona che si trova ricoverato nell’ospedale psichiatrico in attesa di essere trasferito in carcere. Una lettera pubblicata sui social nella quale difende l’ex “Re dei paparazzi”. Il “Molleggiato” è in disaccordo con una pena spropositata inflitta all’ex marito di Nina Moric: una pena “equiparata a chi uccide una persona”. Celentano difende Fabrizio Corona. Lo fa con una lettera pubblicata su Instagram. L’artista sottolinea come l’ex Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 17 marzo 2021)scrive ache si trova ricoverato nell’ospedale psichiatrico in attesa di essere trasferito in carcere. Una lettera pubblicata sui social nella qualel’ex “Re dei paparazzi”. Il “Molleggiato” è in disaccordo con una pena spropositata inflitta all’ex marito di Nina Moric: una pena “equiparata a chi uccide una persona”.. Lo fa con una lettera pubblicata su Instagram. L’artista sottolinea come l’ex Articolo completo: dal blog SoloDonna

