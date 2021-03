Walter Ricciardi a favore del Nutriscore, scoppia il caso nel Governo. Salvini: "Si dimetta" (Di martedì 16 marzo 2021) Può un consulente del Governo sostenere un appello pubblico che esprime una posizione diametralmente opposta a quella del Governo per cui lavora? È l’accusa piovuta sul consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi, finito al centro della polemica per il suo sostegno al sistema di etichettatura Nutriscore che rischia ora di lasciare una profonda ferita nel Governo Draghi. C’è infatti la firma del professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente sia di questo esecutivo sia del precedente, sotto l’appello di quasi 280 scienziati europei per l’introduzione nell’Ue del cosiddetto Nutriscore, un sistema di etichettatura dei cibi “a semaforo” proposto dalla Francia e supportata da Bruxelles ma fortemente osteggiato da alcuni Paesi, Italia in testa. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Può un consulente delsostenere un appello pubblico che esprime una posizione diametralmente opposta a quella delper cui lavora? È l’accusa piovuta sul consigliere del ministero della Salute, finito al centro della polemica per il suo sostegno al sistema di etichettaturache rischia ora di lasciare una profonda ferita nelDraghi. C’è infatti la firma del professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente sia di questo esecutivo sia del precedente, sotto l’appello di quasi 280 scienziati europei per l’introduzione nell’Ue del cosiddetto, un sistema di etichettatura dei cibi “a semaforo” proposto dalla Francia e supportata da Bruxelles ma fortemente osteggiato da alcuni Paesi, Italia in testa. ...

matteosalvinimi : ??Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in favore de… - TeresaBellanova : Gli attacchi rivolti dal Consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi contro lo schema di etichettatura… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: ??Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in favore del N… - farfarello13 : RT @matteosalvinimi: ??Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in favore del N… - simonavitelli60 : RT @McGadda: Ennesimo scivolone di Walter Ricciardi che si schiera, da consulente del governo, contro la posizione assunta dall'Italia sull… -