Vaccini, l'Asl Napoli 1: "Liste di riserva per le dosi residue" (Di martedì 16 marzo 2021) Napoli. Liste di riserva a cui somministrare dosi residue di vaccino anti Covid. E' quanto si appresta a fare l'Asl Napoli 1 dopo l'indicazione nazionale di sfruttare al massimo le dosi presenti giorno per giorno. Queste dosi residue saranno somministrate su chiamata diretta in base appunto a "Liste di riserva" elaborate con criteri di appartenenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

