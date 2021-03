Traffico Roma del 16-03-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sulla via Tiburtina tra via Salvatore valitutti e via Casal dei Pazzi in uscita daper il restonel complesso scorre sulla rete viaria cittadina ricordiamo i lavori sullaFiumicino con chiusura tra l’uscita di via della Magliana e le tre fontane in direzione dell’EUR deviazioni su via della Magliana ricordo stamattina la Camilluccia della strage di via Fani del sequestro di Aldo Moro cerimonia a partire dalle 10 previste temporanee chiusure per ildi zona il Lazio da ieri è in zona rossa tra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità didattica distanze spostamenti solo per validi motivi certificati per dettagli su queste altre notizie può consultare il sito ...