Salgono a 13 i casi di coronavirus a Golfo Aranci: i dati del Comune (Di martedì 16 marzo 2021) (Visited 30 times, 30 visits today) Notizie Simili: Radiologia: quando la tecnologia è al servizio della… Tamponi e test, le armi per scovare il coronavirus… Nasce Mater Olbia Sport Lab,... Leggi su galluraoggi (Di martedì 16 marzo 2021) (Visited 30 times, 30 visits today) Notizie Simili: Radiologia: quando la tecnologia è al servizio della… Tamponi e test, le armi per scovare il… Nasce Mater Olbia Sport Lab,...

Advertising

nicelivingspace : RT @RosellaLara19: Oltre ai 221 decessi ( di cui 217 dopo Pfizer) tantissimi casi gravi: ictus, trombosi ecc. Questo in Francia al 25 febbr… - SerroniMarco : RT @RosellaLara19: Oltre ai 221 decessi ( di cui 217 dopo Pfizer) tantissimi casi gravi: ictus, trombosi ecc. Questo in Francia al 25 febbr… - infoitinterno : In Puglia 715 casi Covid (su circa 4700 test) e 34 decessi. Salgono ancora i ricoveri - ParoliereP : @fgr62 @GabrieleMeoni @DossiCarla Sbagliato. In Francia e Germania i casi salgono - giovann92669360 : RT @RosellaLara19: Oltre ai 221 decessi ( di cui 217 dopo Pfizer) tantissimi casi gravi: ictus, trombosi ecc. Questo in Francia al 25 febbr… -