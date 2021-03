Roberta Bruzzone sull’AresGate | “Tarallo dice che dietro a Rosalinda ci sono persone che hanno distrutto Losito”

Leggi su biccy

(Di martedì 16 marzo 2021) A Non è l’Arena ancheha detto la sua. Secondo la famosa criminologa non cii presupposti per legare la società die il contesto di Zagarolo ad una setta. “Le cose cheriferitoda indagine d’ufficio, visto chesegnalato una presunta istigazione al suicidio. Quando uno fa queste dichiarazioni è più che naturale che la Procura decida di indagare. Era una gabbia dorata, ma appena si è spostata di privilegi ha fatto anche presto a spostarsi di contenuti. Di solito quando c’è un contesto di manipolazione settaria non è così facile uscirne. Non mi pare che sia accaduto in questo scenario. Come è cambiato il vento ed è caduto il carro dei vincitori, altrettanto velocemente si è svuotato quel ...