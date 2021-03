Rettore | «De Gregori mi aprì la mente Le liti con la Bertè? Ho sbagliato a criticare le colleghe»

(Di martedì 16 marzo 2021) Reduce dal palco di Sanremo, Donatellaè un fiume in piena in una lunga intervista sulle pagine del Corriere della Sera in cui ha raccontato come è nato il suo rapporto con la musica e soprattuto col palcoscenico «Per festeggiare i miei 3 anni andammo a Venezia con tutta la compagnia della mamma. Io avrei preferito la spiaggia, un bagno al Lido. Invece andammo a Piazza San Marco. Al caffè Florian c’era un’orchestra che suonava Vivaldi. Io rimasi affascinata per la musica dal vivo. Fino ad allora conoscevo solo quella trasmessa alla Radio, alla tv o dal registratore a nastro (magnetofono) Geloso. Mollai la mano di mia madre e scappai verso l’orchestra dando vita a un piccolo show favorito dall’abito da festa di tulle bianco che indossavo. La mamma mi raggiunse chiedendo scusa ai musici. Ma intanto i turisti si fermavano e scattavano foto. Mamma cercava di ...

Ultime Notizie dalla rete : Rettore Gregori

Velvet Mag

Altro incontro importante con De. Mi consigliò: 'Scrivi senza pudore, senza pensare. Non ti ... Così nacque il mio primo album Donatella. Altri mentori sono stati i maestri Pinuccio ...... Università, Accademie" con Gianni Canova , Giuseppe Carrieri , Antonella Di Nocera , Pinangelo Marino e Daniele Ciprì e in cui interverrà anche ildi UNIVPM, Gian Luca(sabato 20 ...16 mar 2021 - Dopo il passaggio a Sanremo con La Rappresentante di Lista, la cantante si racconta in una lunga intervista al Corriere. E ricorda i consigli di Dalla e De Gregori ...La cantante: per il web sono del 1953, ma ho 2 anni in meno. «Con Claudio Rego sposati in chiesa nel 2005, ma se ci fossero stati avrei scelto i Pacs». Gli incontri: «Dalla mi disse: non puoi piacere ...