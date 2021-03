Openjobmetis | ricavi in calo a 517 milioni nel 2020 Proposto dividendo

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –, agenzia per il lavoro quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso ilconindell’8,5% a 517di euro. L’EBITDA è diminuito a 14,9di euro contro i 23,5del 2019. L’utile netto è stato di 23,6di euro, rispetto ai 10,4dell’esercizio precedente, per effetto dei benefici sulle imposte del DL 104/. L’utile netto ante contabilizzazione dei suddetti effetti risulta pari a 5,6di euro. Il patrimonio netto al 31 dicembreammonta a 122,1di euro rispetto a 103,2al 31 dicembre 2019. La posizione finanziaria netta risulta negativa per ...

Il CDA di Openjobmetis ha approvato i risultati al 31.12.2020

Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, ha detto che nell'ultima parte dell'anno i ricavi della società si sono allineati a quelli del 2019, "il che ci fa essere fiduciosi per le prospettive future".