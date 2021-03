Niente impresa per l'Atalanta in Champions, passa il Real 3-1 (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - L'Atalanta ci prova ma stavolta non riesce a centrare l'impresa. Il Real Madrid vince anche la sfida di ritorno degli ottavi di Champions, strappando il pass per la qualificazione ai quarti. Allo Stadio Alfredo di Stefano finisce 3-1 con le reti di Benzema, Sergio Ramos e Asensio, mentre Muriel non basta alla squadra di Gasperini. La formazione bergamasca scende in campo con la solita dose di personalità e carattere, sfiorando dopo appena due minuti il gol del vantaggio con Gosens, ma al 34' basta un rinvio sbagliato di Sportiello a regalare il vantaggio ai blancos. Modric intercetta e serve Benzema, che a porta mezza sguarnita non fallisce l'1-0. La Dea non si arrende e con il cuore prova a tener viva la gara, rischiando però tantissimo al 52' sulla cavalcata di Vinicius, che semina il panico tra le linee ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - L'ci prova ma stavolta non riesce a centrare l'. IlMadrid vince anche la sfida di ritorno degli ottavi di, strappando il pass per la qualificazione ai quarti. Allo Stadio Alfredo di Stefano finisce 3-1 con le reti di Benzema, Sergio Ramos e Asensio, mentre Muriel non basta alla squadra di Gasperini. La formazione bergamasca scende in campo con la solita dose di personalità e carattere, sfiorando dopo appena due minuti il gol del vantaggio con Gosens, ma al 34' basta un rinvio sbagliato di Sportiello a regalare il vantaggio ai blancos. Modric intercetta e serve Benzema, che a porta mezza sguarnita non fallisce l'1-0. La Dea non si arrende e con il cuore prova a tener viva la gara, rischiando però tantissimo al 52' sulla cavalcata di Vinicius, che semina il panico tra le linee ...

Advertising

Gazzetta_it : Atalanta, niente impresa: il Madrid è troppo Real #RealMadridAtalanta #ChampionsLeague - MatteoMarchini5 : Real Madrid-Atalanta 3-1, si spegne l’ultima speranza italiana in Champions: Ramos e compagni semplicemente superio… - Italia_Notizie : Niente impresa per l'Atalanta: il Real Madrid fa fuori i nerazzurri dalla Champions - Italia_Notizie : Real Madrid-Atalanta 3-1, si spegne l’ultima speranza italiana in Champions: Ramos e compagni semplicemente superio… - zazoomblog : Atalanta niente impresa: vince il Real 3-1. Anche il City vola ai quarti - #Atalanta #niente #impresa: #vince -