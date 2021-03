“Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino è in vetta a tutte le piattaforme digitali e disco d’oro (Di martedì 16 marzo 2021) “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino conquista il disco d’oro, a sole due settimane dall’uscita. Il brano di si conferma, inoltre, al numero 1 di tutte le piattaforme digitali: n.1 della Top50 Italia di Spotify (confermandosi anche stabilmente nella Top200 global), n.1 della Top100 di Apple Music, n.1 su iTunes e n.1 nella classifica dei brani più ascoltati su Amazon Music. Un successo inarrestabile per i due cantautori che il 19 marzo usciranno con “I mortali²” (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino. Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, 10 nuove tracce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) “” diconquista il, a sole due settimane dall’uscita. Il brano di si conferma, inoltre, al numero 1 dile: n.1 della Top50 Italia di Spotify (confermandosi anche stabilmente nella Top200 global), n.1 della Top100 di Apple Music, n.1 su iTunes e n.1 nella classifica dei brani più ascoltati su Amazon Music. Un successo inarrestabile per i due cantautori che il 19 marzo usciranno con “I mortali²” (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da. Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, 10 nuove tracce ...

Advertising

chetempochefa : 'Metti un po’ di musica leggera Perché ho voglia di niente Anzi leggerissima Parole senza mistero' Colapesce e… - chetempochefa : Quando ti sei innamorato... metti un po’ di musica leggerissima ?? #CTCF - chetempochefa : 'Se bastasse un concerto per far nascere un fiore Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche' Colapesce e… - comedicoio__ : Io ho dei vicini zorpi sennò non capisco perché mettere musica leggerissima e 16 marzo di fila - fIordeluna : jimin solo stans che si fanno scoppiare una vena ogni volta che leggono hoseok main dancer poverini mi dispiace per… -