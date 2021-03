MotoGP, Marc Marquez in pista a Barcellona con una RC213V-S! Il rientro nel GP del Qatar si avvicina? (Di martedì 16 marzo 2021) Marc Marquez ci prova. Lo spagnolo, dopo essere risalito su una mini-moto nel corso del weekend, oggi ha iniziato davvero a fare sul serio. Sul circuito del Montmelò, infatti, sta girando con la RC213V-S, la replica stradale della sua RC213V da MotoGP. In poche parole, un primo vero assaggio di quello che attenderà il nativo di Cervera nelle prossime settimane. Vedendo queste immagini (con un Marquez in forma sorprendente), quindi, non è più assolutamente da escludere che il sei volte campione del mondo della classe regina possa essere al via del Gran Premio del Qatar, che si svolgerà a Losail nel corso del weekend del 28 marzo. Certamente il suo obiettivo non è semplice per diversi motivi ma, come detto, ce la sta mettendo tutta. In primo luogo MM dovrà fare i conti ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)ci prova. Lo spagnolo, dopo essere risalito su una mini-moto nel corso del weekend, oggi ha iniziato davvero a fare sul serio. Sul circuito del Montmelò, infatti, sta girando con la-S, la replica stradale della suada. In poche parole, un primo vero assaggio di quello che attenderà il nativo di Cervera nelle prossime settimane. Vedendo queste immagini (con unin forma sorprendente), quindi, non è più assolutamente da escludere che il sei volte campione del mondo della classe regina possa essere al via del Gran Premio del, che si svolgerà a Losail nel corso del weekend del 28 marzo. Certamente il suo obiettivo non è semplice per diversi motivi ma, come detto, ce la sta mettendo tutta. In primo luogo MM dovrà fare i conti ...

