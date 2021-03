Advertising

lifestyleblogit : Moda sostenibile, Zalando punta a diventare piattaforma di riferimento - - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Bonprix: moda sempre più sostenibile - vco24news : Bonprix: moda sempre più sostenibile - FraGalli93 : Moda sostenibile e di impatto sociale: il Progetto Quid premiato alla Scala - Ticonsiglio : Vogue Italia Yoox: concorso di moda sostenibile, premio 50Mila euro | -

Ultime Notizie dalla rete : Moda sostenibile

Adnkronos

L'iniziativa potrebbe inoltre essere estesa in futuro per premiare anche comportamenti sostenibili in altri settori come l'acquisto di energie rinnovabili, di prodottie alimentari green per ......rispetto dell'ambiente che potra' essere convertita in prodotti che operano nel settore della, ... Un modo pratico e concreto di vivere, una svolta mirata a cambiare in meglio il nostro ...Nel 2030, per Bain & Company i brand leader saranno quelli che avranno messo la sostenibilità al centro della loro agenda strategica.Un sistema che premia i comportamenti di guida più attenti all’ambiente. È il fulcro del progetto 'Kiri', sviluppato da e-Mobility di Stellantis e dalla ...