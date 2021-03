Meteo, nei prossimi giorni arriva un colpo di coda dell’inverno (Di martedì 16 marzo 2021) Il Meteo dei prossimi giorni sarà all’insegna del freddo. Si annuncia infatti un autentico colpo di coda dell’inverno, con temperature in rapida discesa, piogge e anche il ritorno della neve a bassa quota. La perturbazione che oggi, martedì 16 marzo 2021, sta per abbandonare i cieli italiani è infatti seguita da un afflusso di aria artica, accompagnata da forti venti, che caratterizzerà il tempo delle prossime 48 ore. Poi nuove perturbazioni e ancora freddo, fino a tutto il weekend. Vediamo le previsioni aggiornate affidandoci ai modelli e ai più autorevoli siti Meteo. (segue dopo la foto) Meteo prossimi giorni: confermato un colpo di coda dell’inverno Dicevamo del ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021) Ildeisarà all’insegna del freddo. Si annuncia infatti un autenticodi, con temperature in rapida discesa, piogge e anche il ritorno della neve a bassa quota. La perturbazione che oggi, martedì 16 marzo 2021, sta per abbandonare i cieli italiani è infatti seguita da un afflusso di aria artica, accompagnata da forti venti, che caratterizzerà il tempo delle prossime 48 ore. Poi nuove perturbazioni e ancora freddo, fino a tutto il weekend. Vediamo le previsioni aggiornate affidandoci ai modelli e ai più autorevoli siti. (segue dopo la foto): confermato undiDicevamo del ...

Advertising

PivaPaola : RT @arpaveneto: #Meteo #Veneto #ARPAV episodio di #Foehn in atto sulla regione: venti sostenuti dai quadranti settentrionali, a tratti anc… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Instabilità nei prossimi giorni ma anche neve in Appennino. Ecco quanto previsto per la settimana co… - ilmeteoit : #Meteo: #TEMPERATURE sempre più giù nei #PROSSIMI #GIORNI - arpaveneto : #Meteo #Veneto #ARPAV episodio di #Foehn in atto sulla regione: venti sostenuti dai quadranti settentrionali, a tr… - PaoloX68 : RT @CasalecchioNews: Buongiorno! Oggi il #meteo di @ArpaER ci informa che il cielo sarà sereno e poco nuvoloso??? per tutta la giornata. T… -