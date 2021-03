Mark Zuckerberg, l’ultima frontiera della realtà aumentata: si potrà fare dal 2030 (Di martedì 16 marzo 2021) L’inventore di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato quale sarà dal 2030 l’ultima frontiera della realtà aumentata. Davvero incredibile! Mark ZuckerbergMark Zuckerberg, CEO del gruppo Facebook, durante un’intervista rilasciata a The Information, è tornato a parlare dell’ultima frontiera della realtà aumentata (AR) e della realtà virtuale (VR). A tal proposito ha annunciato che a partire dal 2030 sarà finalmente possibile sperimentare un concetto del tutto rivoluzionario di comunicare con i propri contatti e di spostarsi nello spazio. Ecco cosa ha ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 marzo 2021) L’inventore di Facebookha annunciato quale sarà dal. Davvero incredibile!, CEO del gruppo Facebook, durante un’intervista rilasciata a The Information, è tornato a parlare del(AR) evirtuale (VR). A tal proposito ha annunciato che a partire dalsarà finalmente possibile sperimentare un concetto del tutto rivoluzionario di comunicare con i propri contatti e di spostarsi nello spazio. Ecco cosa ha ...

Advertising

cerealTijolo : @unflavoredjelly perché ho una seria relazione web con mark zuckerberg - TerValentino : RT @LStaccini: Marchino, ascolta, più che un l'avatar io vorrei tornare alla vita del 2018. Grazie! #SBLab2021 #scritturebrevi La promessa… - HGOsolanolopez : RT @Z3r0Rules: Quali sono le differenze tra Mark Zuckerberg e me? Io vi do informazioni private sulle corporations gratuitamente e sono un… - zazoomblog : Mark Zuckerberg: accordo Facebook-Murdoch in Australia per il pagamento delle notizie - #Zuckerberg: #accordo… - cioenelsenso : RT @SaracomemeSara: Quali sono le differenze tra Mark Zuckerberg e me? Ti do informazioni private sulle società gratuitamente e sono un cat… -