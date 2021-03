Lombardia e Lazio tornano arancioni? Ecco quando potrebbe accadere (Di martedì 16 marzo 2021) C’è ancora speranza per alcune Regioni rosse: Lombardia e Lazio potrebbero essere sulla buona strada per tornare arancioni. Come? In Italia torna la preoccupazione per la divisione in colori. Come è già stato annunciato, da lunedì 15 marzo (ieri) tutte le Regioni gialle sono diventate arancioni: non sarà più consentito spostarsi al di fuori del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) C’è ancora speranza per alcune Regioni rosse:ro essere sulla buona strada per tornare. Come? In Italia torna la preoccupazione per la divisione in colori. Come è già stato annunciato, da lunedì 15 marzo (ieri) tutte le Regioni gialle sono diventate: non sarà più consentito spostarsi al di fuori del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - Agenzia_Ansa : FLASH | Da lunedì 9 regioni in area rossa. Verifiche in corso sulla Basilicata. Passano in area rossa le Regioni E… - bizcommunityit : Coronavirus, 'zona arancione prima di Pasqua': Lombardia, Veneto e Lazio sperano nell'immediato cambio di colore - MRGUMEDE40 : RT @Libero_official: Un #lockdown 'mordi e fuggi' per #Lombardia, #Veneto e #Lazio? Le tre regioni sperano di tornare arancioni prima di #P… -