Istat, aumenta l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Di martedì 16 marzo 2021) I dati Istat sui prezzi di febbraio. In leggera accelerazione l’inflazione. L’Istituto ha confermato la stima preliminare. ROMA – Sono stati confermati i dati preliminari dell’Istat sui prezzi di febbraio. l’indice nazionale di quelli al consumo ha registrato un rialzo dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annuna. “La lieve accelerazione dell’inflazione nel mese di febbraio – si legge nel report – si deve prevalentemente all’ulteriore attenuarsi della flessione dei prezzi nei Beni energetici non regolamentati e all’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, solo in parte compensate dal rallentamento dei Beni alimentari”. Aumento congiunturale dell’indice generale Nel mese ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) I datisuidi febbraio. In leggera accelerazione l’inflazione. L’Istituto ha confermato la stima preliminare. ROMA – Sono stati confermati i dati preliminari dell’suidi febbraio.di quelli alha registrato un rialzo dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annuna. “La lieve accelerazione dell’inflazione nel mese di febbraio – si legge nel report – si deve prevalentemente all’ulteriore attenuarsi della flessione deinei Beni energetici non regolamentati e all’inversione di tendenza deidei Servizi relativi ai trasporti, solo in parte compensate dal rallentamento dei Beni alimentari”. Aumento congiunturale delgenerale Nel mese ...

