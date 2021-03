Inter, parla l’agente di Hakimi: “Con Conte si trova molto bene, non escludo un futuro al Napoli” (Di mercoledì 17 marzo 2021) l’agente di Hakimi Alejandro Camano è Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, toccando vari temi tra cui il presente e il futuro del calciatore dell’Inter: “Conte è un allenatore fantastico e Hakimi si trova molto bene in nerazzurro con lui. Il gioco lo esalta e credo che stia migliorando notevolmente in questa stagione. Un futuro al Napoli? Non mi sento di escluderlo. Quella maglia l’ha vestita il più grande di tutti, perciò tutti noi argentini, me compreso, abbiamo un posto speciale nel cuore per gli azzurri“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021)diAlejandro Camano èvenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, toccando vari temi tra cui il presente e ildel calciatore dell’: “è un allenatore fantastico esiin nerazzurro con lui. Il gioco lo esalta e credo che stia migliorando notevolmente in questa stagione. Unal? Non mi sento di escluderlo. Quella maglia l’ha vestita il più grande di tutti, perciò tutti noi argentini, me compreso, abbiamo un posto speciale nel cuore per gli azzurri“. SportFace.

