Il principe Filippo dimesso dall’ospedale, torna a Windsor dalla regina Elisabetta (Di martedì 16 marzo 2021) Un mese, pari pari. Il principe Filippo è stato dimesso oggi, 16 marzo, dal King Edward VII’s Hospital, una clinica privata di Londra, dov’era entrato il 16 febbraio scorso: dall’Inghilterra affermano che si tratta del «ricovero più lungo» dei suoi quasi 100 anni di vita. Li compirà a giugno, nel frattempo è rientrato finalmente al castello di Windsor dove ad aspettarlo ha trovato la regina Elisabetta, sua moglie dal 1947. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) Un mese, pari pari. Il principe Filippo è stato dimesso oggi, 16 marzo, dal King Edward VII’s Hospital, una clinica privata di Londra, dov’era entrato il 16 febbraio scorso: dall’Inghilterra affermano che si tratta del «ricovero più lungo» dei suoi quasi 100 anni di vita. Li compirà a giugno, nel frattempo è rientrato finalmente al castello di Windsor dove ad aspettarlo ha trovato la regina Elisabetta, sua moglie dal 1947.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Filippo lascia l'ospedale. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui cente… - rtl1025 : ?? Il #principe #Filippo ha lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato da circa un mese. Lo riferisce la Press Association - IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - fraversion : avvisate subito @claudoe che dopo un mese di ricovero, il Principe Filippo è uscito dall’ospedale! - unstablelorenzo : cosa ascoltava il principe filippo in macchina? -